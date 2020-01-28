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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طارق عامر يعرض إيرادات قناة السويس منذ 2015

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:05 م
طارق عامر
طارق عامر
جميلة على
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قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن إيرادات قناة السيويس كانت فى 2015 هو 5 مليارات و120 مليون دولار، وفى 2016 وصلت 4 مليارات و900 مليون دولار، وفى 2018 وصلت إلى 5 مليارات و730 مليون دولار.

وأوضح «عامر» خلال استضافته ببرنامج «مساء دى إم سى»، على فضائية «دى إم سى» أن مشروع قناة السويس حقق قيمة إنشائه وكذلك حقق أرباح.

واستنكر «عامر» كل ما يشاع ضد مشروع قناة السويس، وكذلك ضد العديد من مشاريع الدولة فيما يخص الاقتصاد.

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