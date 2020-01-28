طارق عامر: مقر البنك المركزي في العاصمة الإدارية يليق بمكانة مصر

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن مصر أنشأت مقر جديد للبنك المركزي في العاصمة الإدارية يليق بمكانة مصر فى العالم.وأوضح خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دة إم سي"، أن البنوك المركزية في العالم هى وجه لدولتها ولذا كان من اللازم أن يكون للبنك المركزى المصرى مبنى يليق بمصر.وأضاف، أن هناك دائما تفكير خارج الصندوق وأن من يطالب بعدم تحقيق مبنى للبنك المركزى يلائم وضع مصر دوليا تحت مسمى ترشيد الإتفاق أمر لا يناسب الوضع الحالي.