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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تعلن نتيجة انتخابات اتحاد طلاب المدارس

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:59 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فوز الطالب طارق حسني السيد همام من مدرسة "الشهيد حسن كامل العسكرية" بمحافظة البحر الأحمر، بمنصب أمين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، والطالبة روان حامد عزت من مدرسة "المدرسة الفنية التجارية" بمحافظة الإسماعيلية بمنصب الأمين المساعد للاتحاد.

وعقدت الوزارة، انتخابات المكتب التنفيذي لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، اليوم، بالمركز الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبريادة أحمد موسى رمضان، مدير الاتحادات الطلابية والرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية.

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