الإمارات تدعم خطة ترامب للتوصل لاتفاق بين الفلسطينيين وإسرائيل

أعرب السفير الإماراتي يوسف العتيبة لدى الولايات المتحدة، عن تقدير الإمارات للجهود الأميركية المستمرة للتوصل إلى اتفاق سلام حقيقي بين الفلسطينيين وإسرائيل.وأوضح السفير الإماراتي لدى واشنطن في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن الإمارات تعتقد أن بإمكان الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام دائم وتعايش حقيقي بدعم من المجتمع الدولي، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز" بالعربية.وأضاف: "نثمن الخطة الأمريكية للسلام وهي مبادرة جادة تعالج الكثير من القضايا العالقة".وحضر السفير الإماراتي لدى واشنطن اليوم المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس ترامب في البيت الأبيض للإعلان عن خطة السلام برفقة سفيري البحرين وسلطنة عمان.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم عن تفاصيل خطة عملية السلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينين والإسرائيليين، مؤكدا تمسكه بمبدأ حل الدولتين.