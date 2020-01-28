طارق عامر: مصر رفضت تمويلًا جديدًا من صندوق النقد

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن صندوق النقد الدولي عرض على مصر الحصول على تمويل جديد ولكن مصر رفضت هذا التمويل لعدم احتياجها له.وأضاف عامر خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي"، أن البنية التحتية ساعدت بشكل كبير فى دعم قطاع الصناعة.وأضاف: أن مصر سابقًا لم تكن مستعدة للكثير من احتياجات الصناعة مثل الوقود والطاقة والبنية التحتية من مواصلات وطرق ومحطات كهرباء وغيرها من الاحتياجات، ولكن بعد إصلاح البنية التحتية وتوفير هذه الأشياء وحدوث طفرة في استخراج الغاز والبنية التحتية تمكنت مصر من فتح ملف الصناعة.