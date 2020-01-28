«أطباء القليوبية»: الأسنان والفم هما البوابة لدخول المرض للإنسان

قال الدكتور أحمد سعيد نقيب الأطباء بالقليوبية، إنه لا داعي للقلق من فيروس كورونا بمصر لأن انتشاره بالصين مرتبط ببعض السلوكيات والعادات المرتبطة بعلاقة الصينيين بالحيوانات، وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.وشدد "سعيد"، خلال الندوة التثقيفية التي أطلقها حزب مستقبل وطن بالقليوبية، للتوعية ضد مرض "كورونا" وأمراض الشتاء، على أهمية الثقافة الصحية، فالوقاية خير من العلاج والعادات الصحية السليمة تحمي من الكثير من الأمرا.ومن جهته أوضح الدكتور زكي حلمي نقيب أطباء الأسنان بالقليوبية، أن الأسنان والفم هما البوابة لدخول المرض وبنظافتهما والحفاظ عليهما يظل الجسم في مأمن من الأمراض، لافتا إلى أن البعض قد يتعجب أن أمراض القلب والمفاصل وغيرها تأتي من الأسنان.وأشار إلى أن "أسنان القليوبية" لديها مبادرة هامة تحرص على نشرها في كل مكان بعنوان "صحتك في سنتك"، لتوعية النشأ الصغير والأمهات بأهمية الحفاظ على الأسنان ومراجعة الطبيب بصفة دورية.