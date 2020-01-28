عمرو شحاتة مديرا للعلاقات العامة والإعلام بديوان «التعليم»

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تكليف عمرو شحاتة، مديرا للعلاقات العامة والإعلام بديوان الوزارة.يذكر أن عمرو شحاتة، شغل هذا المنصب في عهد وزير التعليم السابق الهلالي الشربيني، قبل أن ينتقل للعمل كوكيل لمديرية التعليم بقنا ثم وكيلا لمديرية التعليم بسوهاج، قبل أن يعود للعمل بديوان وزارة التعليم.