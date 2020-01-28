رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يناير 2020 الموافق 04 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى يعلق على مداخلة شيخ الأزهر مع الخشت (فيديو)

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:38 م
أحمد موسى
أحمد موسى
رباب الأهواني
طباعة
علّق الإعلامي «أحمد موسى» على الحوار الساخن بين شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة، قائلًاُ:" إن الدكتور محمد الخشت واحد من الأساتذة الأجلاء وله مواقف واضحة".

أضاف موسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة كان له رؤية معينة، لافتًا إلى أن الرأي يقبل أن يُواجه برأي آخر، فحدث مداخلة من الدكتور أحمد الطيب، ليرد عليه نقطة بنقطة.

وأشار مقدم برنامج "على مسئوليتي" إلى أنه شعر بأن الدكتور الخشت أحس بأنه قد تعرض لمحاولة تشوية وتم أخذ كلامه في سياق آخر:"حسيت إن السيد عمرو موسى اللي كان بيدير الحوار، مش عايز يدي كلمة رد للدكتور محمد الخشت، وكان أقل شيء أن يعطي أحقية لرد الدكتور محمد الخشت".

واختتم تصريحاته:"ما حدث بين شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة كانت مناقشة ساخنة، وكانت ردود فضيلة الإمام واضحة، لم أكن أتمنى أن تحدث هذه المناقشة في مؤتمر عالمي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. الحكم فى دعوى أحقية «أبو هاشم» بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر

المحرصاوي يشارك في مؤتمر حول دور المستشرقين في العلوم العربية والإسلامية

فيديو.. "الخشت" عن واقعة "الطفل المعجزة": "موجود منه كثير فى مصر"

عمرو موسى: الله قيد لهذه الأمة رجالا يفهمون أمور دينهم

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الباز يكشف حقيقة وفاة مواطن مصري بـ«كورونا» في الصين

منذ حوالي 9 ساعات

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالاسكندرية برقم الجلوس

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من «نتنياهو» على خطة ترامب للسلام

منذ حوالي 4 ساعات

النيابة العامة تجرى تحقيقات عاجلة في واقعة «فتاة دار الأيتام» بالشرقية

الصور

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

الأكثر قراءة

مصري في ووهان الصينية يكشف الإجراءات المتبعة معهم قبل النزول للشارع

الباز يكشف حقيقة وفاة مواطن مصري بـ«كورونا» في الصين

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2020 محافظة القاهرة

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

إنفوجراف

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

أيام زمان

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

أغرب عادات توفيق الحكيم.. «أكل الضفادع»

نجم الساعة

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

الصحة

6 إرشادات لحماية طفلك من فيروس «كورونا»

دراسة: السرطان يمكن أن ينتقل بالعدوى

مرض خطير يظهر منذ الولادة

اكتشاف فيروسات عمرها 15 ألف سنة في جليد التبت

منوعات

نجوم الرياضة والإعلام وهشام عباس في حفل افتتاح بطولة الصيد للناشئين برعاية zed

دراسة صادمة: السفن التجارية تهدد الحياة البحرية

«باربي» تكشف رؤية جديدة فى عالم الموضة والجمال

رابط بوابة الإسكندرية التعليمية للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2020

مقالات الرأي
منى رجب
ضرورة تجديد الخطاب الدينى
د.مينا بديع عبدالملك
مواقف رائعة من بطريرك منقاد بروح الله
مؤمن المحمدي
عربى أصيل
ثروت الخرباوي
رسالة إلى الجيش المصرى
المزيد

الثقافة

غدًا.. انطلاق مؤتمر الثقافة والإبداع الـ5 بجامعة الدول العربية

مصطفى الفقي: جولات «الطيب» صححت مفاهيمَ مغلوطة عن الإسلام

«نهارك بيضحك».. من مفردات الإصطباحة فى الحارة المصرية

«كوكو الضعيف».. مفردات التدخين فى الحارة المصرية