أحمد موسى يعلق على مداخلة شيخ الأزهر مع الخشت (فيديو)

علّق الإعلامي «أحمد موسى» على الحوار الساخن بين شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة، قائلًاُ:" إن الدكتور محمد الخشت واحد من الأساتذة الأجلاء وله مواقف واضحة".أضاف موسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة كان له رؤية معينة، لافتًا إلى أن الرأي يقبل أن يُواجه برأي آخر، فحدث مداخلة من الدكتور أحمد الطيب، ليرد عليه نقطة بنقطة.وأشار مقدم برنامج "على مسئوليتي" إلى أنه شعر بأن الدكتور الخشت أحس بأنه قد تعرض لمحاولة تشوية وتم أخذ كلامه في سياق آخر:"حسيت إن السيد عمرو موسى اللي كان بيدير الحوار، مش عايز يدي كلمة رد للدكتور محمد الخشت، وكان أقل شيء أن يعطي أحقية لرد الدكتور محمد الخشت".واختتم تصريحاته:"ما حدث بين شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة كانت مناقشة ساخنة، وكانت ردود فضيلة الإمام واضحة، لم أكن أتمنى أن تحدث هذه المناقشة في مؤتمر عالمي".