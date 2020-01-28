جلسة حلف اليمين لخريجي كليات الحقوق.. السبت

تعقد النقابة العامة للمحامين، جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، يوم السبت المقب، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور بعض أعضاء مجلس النقابة العامة.تعقد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا.ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.