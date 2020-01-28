الأنبا ثاوفيلس يترأس قداس إيبارشية الوادي الجديد الأحد

يترأس الانبا ثاوفيلس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمركز منفلوط شمال أسيوط، صلوات القداس الإلهي صباح الأحد المقبل، بكنيسة العذراء مريم الخارجة بإيبارشية الوادي الجديد.يأتي ذلك في إطار زيارته الرعوية إلى إيبارشية الوادي الجديد، والتي تستمر عدة أيام تحت رعاية الأنبا أرسانيوس أسقف الإيبارشية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، الذي يصومه الأقباط على مدار 3 أيام، ثم يعقبه بعد أسبوعين الصوم الكبير المقدس، الذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، ويتنهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.