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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مارس.. انطلاق فعاليات معرض «هوريكا لبنان 2020»

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:31 م
هوريكا لبنان 2020
هوريكا لبنان 2020
أبوزيد على
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يعد معرض هوريكا الذي تستضيفه لبنان من أكبر المعارض السنوية للضيافة، وتكمن أهمية هذا المعرض في عملية تبادل الخبرات والتجارب ما بين الشركات الكبرى المحلية والدولية في مجال صناعة الأغذية والمشروبات والضيافة، إضافة إلى المسابقات التي تكون بين الطهاة بإشراف لجنة تحكيم دولية.

تبدأ فعاليات المعرض من 24-27 مارس بمركز واجهة بيروت البحرية، وسيتضمن المعرض ورش عمل وعروضا لفنون الطهي، إضافة للعديد من الفعاليات الأخرى، كما سيجذب المعرض عارضين وزائرين وصانعي القرار في المجالات المتعلقة بالمعرض على المستويين المحلي والدولي.

تطور معرض هوريكا لبنان وتوسع إلى أن أصبح مكانًا ضروريًا للقاء رجال الأعمال لصناعات الضيافة والخدمات الغذائية والمشروبات على مر السنين.

ويقدم المعرض منتجات وخدمات من أكثر من 350 شركة عارضة، ويجمع بين الطهاة والخبراء الدوليين وخبراء الاختصاص والمطاعم والمقاولين والموزعين وقادة الصناعة، ويحضره أكثر من 18 ألف زائر تجاري.

يسلط الحدث الضوء على أحدث الاتجاهات والابتكارات وحلول السوق، ويستضيف عروض الطهي الحية، ومسابقات الطهي، وحفلات الضيافة، وحلقات النقاش وجلسات التواصل مع رجال الأعمال.

ويعمل المعرض كمنصة للمواهب الشابة لعرض مهاراتهم في مجموعة متنوعة من المسابقات التي تكافئ الإبداع والتميز في مختلف طبقات الصناعة، مع الإيمان بثروة المعرفة والعاطفة والموهبة في لبنان.

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