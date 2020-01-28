استمرار حبس متهم في «المحور الإعلامي» للإخوان الإرهابية

قررت نيابة أمن الدولة استمرار حبس المتهم "عبد الله.س"، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بالمحور الإعلامي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.