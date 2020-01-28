وزير المالية في ضيافة «مستقبل وطن».. غدا

ينظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، مساء غدا الأربعاء، ورشة عمل حوارية مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس بالقاهرة.ويستعرض وزير المالية، خلال الورشة الحوارية، سياساته وخططه المالية في الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يشارك في الندوة عدد من قيادات الحزب أبرزهم الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، المهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، المستشار عصام هلال، أمين التنظيم، وعدد من قيادات الحزب بالأمانة المركزية.وتأتي مشاركة وزير المالية، في تلك الورشة في إطار السياسة التي ينتهجها "مستقبل وطن" في دعم ومساندة المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم من خلال عرضها على السلطة التنفيذية.