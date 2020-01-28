خطة تأمين مولد السيدة: تشديدات أمنية وفرق كشف عن المتفجرات

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من خدماتها لتأمين مولد السيدة نفيسة المقرر بدءه خلال الأيام المقبلة حيث تنتشر الخدمات بنطاق منطقة السيدة عائشة بالكامل والطرق المؤدية إليها.وتنتشر سيارات للإسعاف والحماية المدنية والكشف عن المفرقعات، وأوناش المرور لمنع الانتظار فيما يتولي خبراء المفرقعات عمليات التعقيم والتمشيط لمحيط المسجد والمنطقة بأكملها وحلقات الذكر وخيام الطرق الصوفية.من ناحيتها، تنشر اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، القوات بنطاق السيدة عائشة، لتأمين الاحتفالات من بدايتها وحتى الليلة الختامية في ظل تواجد مكثف لرجال المرور لملاحظة حركة السيارات وتنظيمها مدعومين بالأوناش لتسيير الحركة بالسيدة عائشة والسيدة نفيسة ومنطقة الخليفة مع مراقبة الطرق بالكاميرات ومراقبة سير الدراجات النارية، بناء على تعليمات اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتعزيز انتشار القوات بالطرق.