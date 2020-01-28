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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الأردن: فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية هي طريق السلام الوحيد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:55 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
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جدد الأردن تمسكه بحل الدولتين كحل شامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وشدد على حق الشعب الفلسطيني في "إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو".

أكدت الأردن، اليوم الثلاثاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطته للسلام بالشرق الأوسط، بأن إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين هو المسار الوحيد لسلام شامل ودائم حسبما أفادت قناة العربية الاخبارية اليوم الثلاثاء.

وحذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من "تبعات خطيرة لأي إجراءات إسرائيلية من جانب واحد تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض مثل ضم الأراضي وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشددا على إدانة الأردن لهذه الإجراءات باعتبارها خرقا للقانون الدولي وأعمالا استفزازية تدفع المنطقة باتجاه المزيد من التوتر والتصعيد.

وأكد الصفدي أنه "بتوجيهات من العاهل الأردني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ستستمر الأردن بتكريس كل إمكاناتها لحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها والحفاظ على الوضع التاريخي القائم وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية".

وأشار إلى أن "الأردن يدعم كل جهد حقيقي يستهدف السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب"، مؤكدًا على "ضرورة إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي وفق إطار المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".

وذكر بأن "الأردن يطالب بسلام حقيقي عادل دائم وشامل على أساس حل الدولتين ينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967 ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويضمن أمن جميع الأطراف ويحمي مصالح الأردن، بما في ذلك تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي".

وأضاف أن "الأردن سينسق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية كافة في إطار الإجماع العربي في التعامل مع المرحلة المقبلة"، لافتًا إلى أهمية الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم السبت المقبل.

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