الباز يكشف حقيقة وفاة مواطن مصري بـ«كورونا» في الصين

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن حقيقة وفاة طالب مصري بفيروس كورونا في الصين.وقال، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن سفارتنا في الصين تحدثت مع السلطات الصينية عن حقيقة وفاة شاب مصري يدعى محمد إبراهيم في "ووهان" بالكورونا، وتم التأكد من عدم وجود شخص بهذا الاسم في الصين.ولفت "الباز"، إلى أنه بالبحث عن صاحب الصورة المتداولة، تم التأكد من أن هذا الشخص يدعى أندرو سمير، وهو مصري يعيش في أمريكا، ومات في ظروف غامضة.