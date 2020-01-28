مصرع ضابط وابنته وإصابة 5 في حادث سير بالمنوفية

لقي ضابط بالقوات المسلحة مصرعه وابنته على طريق هورين، التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية وأصيب 5 آخرين من أفراد أسرته إثر اصطدام سيارته بشجرة أسفر عن وفاته وتحطم السيارة وتم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى بركة السبع، لتلقي الإسعافات اللازمة.تلقى اللواء محمد أباظة، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز بركة السبع، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق هورين أدى لوفاة ح.ر.ع، 50 سنة، نقيب شرف بالقوات المسلحة، مقيم بالسادس من أكتوبر، وابنته «بوسي.ح.ر»، 11 سنة، طالبة بالصف الأول الإعداد، وإصابة زوجته "ش.ع.أ"، ربة منزل 45 سنة، وأبناؤه، هالة.ر.ع.أ"، 26 سنة، وسماح.ر.ع، وعنان.ر.ع"، وزوج ابنته "خالد.ج.ح" 28 سنة، موظف.وتنوّعت الإصابات ما بين نزيف في المخ وكسور في الجمجمة، حيث تم نقل المصابين لمستشفى شبين الكوم التعليمي، لخطورة الحالات، لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1196 جنح بركة السبع، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.