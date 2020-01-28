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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يعلن اختصاصات ومهام وزير الإعلام

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:38 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا بتحديد أهداف سياسة الدولية الإعلامية وكذلك تحديد مهام واختصاصات وزير الدولة للإعلام.
وأكد مدبولي في قراره أن أهداف سياسة الدولية الإعلامية تتحد في الحفاظ على منظومة القيم المصرية وتماسك الجبهة الداخلية وتنمية الشحصية المصرية على أسس منطقية وموضوعية والحفاظ على وسطية الدولة بما يكفل البعد عن التطرف والمغالاة.

وتضمنت الأهداف إبراز جهود الدولة في المشروعات القومية، وأثرها على مستقبل المواطنين وتقوية الإعلام المصري محليا وإقليميا ودوليا وزيادة قدرته على التعامل مع الأزمات المختلفة، وترسيخ وعي المواطنين بأحكام الدستور والقانون ورفع حالة الوعي المجتمعي ذات التأثير.

وقال رئيس الوزراء في قراره اليوم، بشأن تحديد أهداف سياسة الدولة الإعلامية إنه في سبيل تحقيقها يباشر وزير الدولة للإعلام المهام والاختصاصات الآتية:
1- اقتراح السياسة الإعلامية للدولة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام في تنفيذ هذه السياسة.
2 - التنسيق مع مختلف الوزارات لطرح وإبراز مجهودات الدولة ومشروعاتها القومية.
3 - تمثيل الدولة بالمؤتمرات والمحافل الدولية التي تتطلب وجود ممثل عن الدولة في الإعلام.
4 - إعداد خطط التعامل الإعلامي مع المواقف السياسية المختلفة محليا ودوليا بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المختلفة.
5 -الإشراف على خطة تطوير أداء وسائل الإعلام المرئية العامة والخاصة، بالتعاون مع الهيئات المختصة من خلال إتاحة مساحات أكبر للرأي والرأي الآخر وتطوير المحتوى الإعلامي وزيادة المنافسة بين القنوات المختلفة، وذلك كله دون الإخلال باختصاص الهيئة الوطنية للإعلام.
6 -المشاركة في تنظيم المؤتمرات الصحفية لرئيس الجمهورية محليا ودوليا والإعداد للتغطية الإعلامية لزيارات القيادة السياسية الخارجية واللقاءات التليفزيونية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات وغيرها من الجهات المعنية.
7 -إعداد الدورات التدريبية اللازمة للمتحديثن الإعلاميين بمختلف الجهات والوزارات وتقييمهم دوريًا.
8 - العمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تدعيم الإعلام الرسمي للدولة وإعادته للمنافسة وكذلك تدعيم حرية الإعلام الخاص.
9 - العمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تدعيم وسائل الإعلام الإلكترونية بشكل مهني، بما يتماشى مع التطور العالمي في مجال الإعلام.
10- مراجعة جميع البيانات الصادرة من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء في حالات الأزمات والتأكد من عدم خروجها عن السياسة الإعلامية للدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11 -الإشراف على مراكز التدريب والدراسات الإعلامية للأفارقة ونقل تبعيته إلى وزارة الدولة للإعلام.
وتضمن قرار رئيس الوزراء أن يصدر وزير الإعلام قرارا باعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري الذي يعاونه في تنفيذ اختصاصاته بعد التنسيق مع وزارة الإعلام، وأخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن تتخذ إجراءات النقل والندب والتعاقد والاستعانة بالعاملين اللازمين لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق الإجراءات المقررة قانونا وتوفر وزارة المالية بالتنسيق مع وزير الدولة للإعلام الاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة الاختصاصات المحددة في هذا القرار.
كما يصدر رئيس الوزراء قرارا بتحديد مقر وزارة الدولة للإعلام بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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