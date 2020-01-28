رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نجوم الرياضة والإعلام وهشام عباس في حفل افتتاح بطولة الصيد للناشئين برعاية zed

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:37 م
بطولة الصيد للناشئين
بطولة الصيد للناشئين
طباعة
ينطلق حفل افتتاح بطولة الصيد الدولية للبراعم برعاية zed في تمام السادسة مساء يوم الخميس المقبل في نادي الصيد بالدقي في حضور كوكبة من نجوم الكرة والفن والإعلام.

ويحيى الفنان هشام عباس، حفل افتتاح البطولة بمشاركة41 نادي، وسط حضور كوكبة كبيرة من النجوم السابقين لمنتخب مصر.

و يحضر عدد كبير من نجوم الكرة والاعلام على رأسهم حازم إمام وسيف زاهر و محمد زيدان وأحمد حسن ومحمد شوقي وعماد متعب وسيد معوض ومحمود فتح الله، وكوكبة من كبار الاعلاميين والصحفيين.

وتقام البطولةفي الفترة من 30 يناير وحتى 7 فبراير بمشاركة 41 ناديا يتنافسون في 5 مسابقات لاعمار سنية مختلفة مواليد 2006 و2007 و2008 و2008 و2010، حيث تقام المباريات على ملاعب نادي الصيد بالدقي ونادي zed بالشيخ زايد.

وتضم اللجنة المنظمة للبطولة أحمد دياب رئيسا ومعه أشرف الفار ومحمود عاشور نائبان الرئيس ومحمد الشرقاوى مديرا للبطولة وسيد بدير منسق عام.

وأقيمت قرعة البطولة يوم الأحد 12 يناير الجاري، وحضر مراسم القرعة محسن طنطاوي رئيس مجلس إدارة نادي الصيد وأعضاء المجلس الإدارة وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة ORA،و أحمد دياب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد الشرقاوي مدير البطولة،و سيد بدير المنسق العام للبطولة، وعدد كبير من نجوم الإعلام والكرة أبرزهم سيف زاهر، حازم إمام ومحمد زيدان وأحمد حسن...بالإضافة لاعضاء مجالس إدارة و ممثلين للاندية التي ستشارك في البطولة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

يسرا تكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 10 ساعات

التعليق الأول لـ«تميم» على استقالة رئيس وزرائه

منذ 38 دقيقة

الباز يكشف حقيقة وفاة مواطن مصري بـ«كورونا» في الصين

منذ حوالي 18 ساعة

«صحة الإسكندرية» تكشف حقيقة ظهور أول حالة لفيروس كورونا الجديد فى مصر

الصور

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

الأكثر قراءة

الباز يكشف حقيقة وفاة مواطن مصري بـ«كورونا» في الصين

النيابة العامة تجرى تحقيقات عاجلة في واقعة «فتاة دار الأيتام» بالشرقية

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

يسرا تكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

إنفوجراف

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

حصاد قطاع التموين خلال عام 2019 (انفوجراف)

أيام زمان

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

أغرب عادات توفيق الحكيم.. «أكل الضفادع»

نجم الساعة

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

الصحة

دراسة: السرطان يمكن أن ينتقل بالعدوى

مرض خطير يظهر منذ الولادة

اكتشاف فيروسات عمرها 15 ألف سنة في جليد التبت

دراسة: التلوث يؤثر على بنية الدماغ

منوعات

نجوم الرياضة والإعلام وهشام عباس في حفل افتتاح بطولة الصيد للناشئين برعاية zed

«باربي» تكشف رؤية جديدة فى عالم الموضة والجمال

رابط بوابة الإسكندرية التعليمية للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2020

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة

مقالات الرأي
منى رجب
ضرورة تجديد الخطاب الدينى
د.مينا بديع عبدالملك
مواقف رائعة من بطريرك منقاد بروح الله
مؤمن المحمدي
عربى أصيل
ثروت الخرباوي
رسالة إلى الجيش المصرى
المزيد

الثقافة

غدًا.. انطلاق مؤتمر الثقافة والإبداع الـ5 بجامعة الدول العربية

مصطفى الفقي: جولات «الطيب» صححت مفاهيمَ مغلوطة عن الإسلام

«نهارك بيضحك».. من مفردات الإصطباحة فى الحارة المصرية

«كوكو الضعيف».. مفردات التدخين فى الحارة المصرية