«عايزين الريع مش الميراث».. مجدي عبدالغني يعلق على تأييد حبسه

علق الكابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على تأييد حبسه 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه، قائلًا: "الحكم غيابي.. وأحترم القضاء بشكل كامل".وأضاف "عبدالغني" خلال مداخلة تليفزيونية، أن الحكم كان غيابيا، مشيرًا إلى أنه تقدم بالمستندات والأوراق وما يفيد بأنه غير مسؤول عن هذه التركة، وهناك درجة الاستئناف على هذا الحكم، مؤكدا على ثقته الكاملة في حل الأزمة.وأشار "عبد الغني" إلى أن المطلوب هو الريع، مبينًا أن الريع لا علاقة له بالميراث.كانت محكمة جنح الدقي أصدرت حكمًا غيابيًا بحبس مجدي عبدالغني، سنة وغرامة 100 ألف جنيه، غيابيًا، بعد اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه.وكان عدد من أقارب مجدي عبدالغني من مستحقي الميراث أقاموا دعوى اختصموه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.