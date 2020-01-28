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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز لشيخ الأزهر: «لم تكرم عثمان الخشت في دارك»

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:33 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
محمود عرفات
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن البعض يستنكر أي محاولات لإجراء حوار مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب حول تجديد الخطاب الديني، وعلتهم في ذلك: "من أنتم وماذا تعرفون لتحاوروا شيخ الأزهر؟".

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وأضاف الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذا هو أول الطريق لفشل أي حوار أو أي محاولات لتجديد الخطاب الديني، مشيرا إلى أن محاولات تجديد الخطاب الديني هدفها نزع أي قداسة عن أي مجهود بشري سابق.

وواصل، أن كل التفاسير القرآنية ليست مقدسة، لأنها مجرد فهم بشري لكلام الله، ويمكن نقاشها، مضيفا: "اليوم بدى لي أن شيخ الأزهر يحيط نفسه بقداسة، ويحيط فهمه بقداسة، ولا يقبل أن يكون هناك أي رأي آخر أمامه".

وعن الخلاف الذي حدث خلال جلسة اليوم بين الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قال الباز: "للأسف الشديد يا مولانا شيخ الأزهر أنت لم تكرم ضيفك الدكتور عثمان الخشت في دارك".

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