رغم قرار وقفهم.. كزبرة وحنجرة والصواريخ يقدمون حفلات غنائية (صور)

يقدم مطربا المهرجانات "كزبرة وحنجرة" حفلاتهما بشكل طبيعي ويمارسان الغناء في أحد المراكب النيلية بالجيزة، بالإضافة إلى فرقة الصواريخ التي ما زالت تمارس نشاطها الغنائي، وذلك بالرغم من القرار الصادر من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، بوقف عدد كبير من مطربي المهرجانات عن الغناء والتي كان أبرزهم "كزبرة وحنجرة"."الدستور" علمت، أن الثنائي قدما حفلا غنائيا يوم 24 يناير الجاري بصحبة الراقصة دلوعة، كما أن فريق الصواريخ سيقدم حفل يوم 30 يناير المقبل على نفس المركب وبصحبة نفس الراقصة.ويتسآل عدد كبير من الموسيقين حاليا عن عدم تدخل نقابة الموسيقيين ورئيسها هاني شاكر في الأمر، لحماية القرارت التي يتخذونها.