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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خلال لقائه مدبولي.. رئيس «فودافون» يعلن احتمال بيع حصة الشركة في مصر

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:12 م
مدبولى
مدبولى
محمد إبراهيم
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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، نيكولاس ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية؛ وحضر اللقاء الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء، أشاد نيكولاس ريد بعلاقات التعاون المتميزة بين مصر وشركة فودافون العالمية منذ ما يقرب من ٢٢ عامًا، مشيدًا بما تلقته الشركة على مدار تلك الفترة من مساندة من جانب الحكومة المصرية، بما كان له أكبر الأثر فى جعل مصر واحدة من أهم مناطق استثمارات الشركة حول العالم، وأسهم فى دخول فودافون العالمية فى مجالات ومشروعات استثمارية أخرى، ومنها مراكز البيانات ومشروع خدمات التأمين الصحي؛ فضلا عن إقامة مراكز تميز إقليمية في مصر تصدر الخدمات الرقمية المتخصصة.

وأضاف أنه حضر خصيصًا للقاء رئيس الوزراء لإخطار الحكومة المصرية رسميا بأن شركة فودافون العالمية ستوقع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر.

وأوضح نيكولاس ريد أن قرار فودافون العالمية يرتبط بالأساس باستراتيجية الشركة لتركيز استثماراتها، وهو ما يفسر خروج الشركة مؤخرا من العديد من الأسواق الرئيسية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية، إن مصر كانت وستظل من أفضل الأسواق التي عملت بها الشركة، بدليل أن فودافون ستستمر فى تقديم الخدمات الأخرى فى مصر، وفى مقدمتها مراكز البيانات ومراكز التميز التى تعتزم الشركة زيادة الاستثمارات والعمالة بها فى الفترة القادمة؛ فضلًا عن استمرار تعاقدات فودافون العالمية فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن السوق المصري سوق واعد وأن قطاع الاتصالات المصري جاذب للاستثمارات، وهو ما يفسر اقدام وقبول شركة بحجم stc للاستثمار فيه؛ مشيرا إلى تأكيد مسؤولي فودافون العالمية على أن مستوى الخدمات التي تقدم لعملاء الشركة فى مصر لن يتأثر مطلقًا نتيجة عملية البيع المحتملة؛ مؤكدا على أنه في حالة إتمام البيع ستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتأكد من استمرارية الحفاظ على جودة تقديم الخدمات وحقوق المشتركين، انطلاقا من حرص الدولة على ضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف تستمر في التعاون مع فودافون العالمية فى باقى المشروعات المنفذة في الوقت الراهن، والتي تشمل المراكز الإقليمية المتخصصة في تصدير الخدمات التكنولوجية والتي سيتم من خلالها توفير ألف فرصة عمل جديدة؛ بالإضافة الى تعاقدات منظومة التأمين الصحي الشامل.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر لعلاقات التعاون مع مجموعة فودافون العالمية، وتلقى الدكتور مصطفى مدبولى تأكيد الرئيس التنفيذي لفودافون العالمية على استمرار باقى استثمارات شركة فودافون فى مصر، وأن قرار الشركة يرتبط باستراتيجيتها على المستوى العالمى، وتمنى الدكتور مصطفى مدبولي للشركة التوفيق فى الفترة المقبلة.

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