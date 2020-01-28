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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

كلمة مدبولي لنواب المحافظين الجدد في ختام تأهيلهم بـ«الوطنية للتدريب»

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:10 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم وإيمان ماهر وتصوير ياسمين يحيي
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أجرى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لأعمال الأكاديمية الوطنية للتدريب، اختتمها بعقد لقاء مع نواب المحافظين الجدد.

وخلال لقائه مع نواب المحافظين، أكد "مدبولي" حرصه على ضرورة مقابلتهم تزامنا مع انتهاء البرنامج الذي استمر على مدار شهرين، وأن اختيارهم كان على أساس تميزهم الأكاديمي والعلمي وعلى أساس العمل العام بانتهاء البرنامج.

وأضاف رئيس الوزراء، أن التحدي كان أن كل النواب الجدد ليس لديه خبرة بالعمل العام، وكان يتم اختيار القيادات بناء على نجاحهم في تخصصاتهم، وليس شرط أن كل من يتولى منصب عام أن ينجح، معقبا: ممكن يكون رئيس جامعة ويتولى منصب عام يفشل، هناك خبرات كثيرة ويحتاج الشخص المرشح أن يحصل عليها وأن يتعرف على العمل الحكومي، ولذلك كانت الضرورة أن يخضع النواب الجدد لفترة تدريبية للتأهيل للعمل العام، وكلنا حريصون على نجاح التجربة وفقا لتوجيهات الرئيس بتوفير كل السبل.

وتابع: كان لي لقاء معكم قبل حلفكم لليمين أمام السيد الرئيس، وفي حال نجح نصف عدد الشباب الذي تولى المسؤولية، هذا يعني أن لدينا مشروع عدد كبير من المحافظين الشباب والوزراء أيضا، وأتعشم في نجاحكم جميعا.

وأضاف، أن هذه رسالة أن هناك تغيير حقيقي في البلد وأن لدينا شباب يتولى مناصب قيادية، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية تمنح الشباب فرص حقيقية لهم لبناء بلدهم، مضيفا: "من الممكن أن لديكم الحماسة ولكن أحيانا تنصيب شخصيات بدون تأهيلهم يحرقهم".

وقال رئيس الوزراء: "سيكون هناك دورات أخرى بعد ما يخلصوا هتديروا أعمالكم، ونرجع نعملكوا دورات تاني"، مضيفا: "لن تجدوا الطريق مفروشا بالورود، ستجدون
تحديات، أيضا ربما تجدون مقاومة من قيادات شابة لأنها طبيعة بشرية".

وشدد رئيس الوزراء على القيادات الشابة الجديدة المتابعة وتقديم تقارير دورية بالإنجازات التي يقومون بها، وأيضا كشف لهم أنه كلف المحافظين بتحديد مسؤوليات محددة لهم، وأنه سيتابع بنفسه، مردفا: "مش هندي فرصة للمحافظ أنه يعرض لوحده"، مؤكدا لهم أنهم سيحضرون مع المحافظين كل اللقاءات.

وتابع: "وجودكم مش بس عمل تنفيذي.. فكرة إنكم تساعدوا المحافظين في التعامل مع النواب والناس المرحلة المقبلة فيها عمل كبير بالذات على مستوى المحافظات
الخطة الاستثمارية مختلفة.. لأول مرة هنوجه عشرات المليارات لدفع عجلة التنمية في المحافظات مسؤولية التنفيذ ليكوا دور رئيسي فيها"، مختتما: "يارب كلكوا تنجحوا ويبقى عندي حاجة وتلاتين واحد مشروع وزير".

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