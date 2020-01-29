خطة وزارة الطيران لتحصين المطارات ضد فيروس كورونا الجديد

بعد انتشار فيروس كورونا الجديد وسهولة نقل العدوى للآخرين، وحجز 56 مليون شخص في الحجر الصحي الآن في الصين بسبب هذا المرض، بالإضافة إلى الآلاف من حالات الاشتباه، ووصول هذا المرض إلى أوروبا، حيث رصدت ثلاث حالات في فرنسا؛ ولذا بدأت الدول الأوروبية في الصرامة في الإجراءات الآن في جميع المطارات الأوروبية، خاصة للطائرات القادمة من الصين ومن مناطق وسط وجنوب وجنوب شرق آسيا.وأصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، تعليمات مشددة بالتنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية للتعامل مع القادمين من الصين إلى مصر بمنتهى الدقة، خاصة في حالة الاشتباه بفيروس كورونا؛ لعدم تسريب الفيروس إلى المواطنيين المصريين، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية للعاملين بجميع المطارات المصرية، بالإضافة للحجر الصحي بالمطارات.ويتابع وزير الطيران إجراءات الحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي باستمرار؛ من أجل ضمان السلامة الصحية والوقائية للركاب والعاملين بمطار القاهرة، خاصة في ظل المخاوف الدولية من انتشار فيروس كورونا المستجد مؤخرًا بدولة الصين.من جانبه؛ أكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن المطارات المصرية، خاصة مطار القاهرة الدولي، تشهد حالة طورئ بعد أن أعطى وزير الطيران توجيهاته لجميع العاملين بالحجر الصحي بالالتزام الشديد نحو تطبيق كافة الإجراءات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة اتباع المعايير والضوابط الدقيقة من أجل تطبيق أعلى درجات الوقاية ومنع انتشار العدوى، وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وذلك من خلال الفحص الطبي الشامل لجميع الرحلات الجوية، خاصة القادمة من المدن الصينية إلى جمهورية مصر العربية.وشدد على أهمية اتباع السلوكيات الصحيةً السليمة؛ حفاظًا على سلامة جميع الركاب والمسافرين، مشيرًا إلى أن كل العاملين بالمطارات مهمتهم هي الحفاظ على مطارات مصر، محصنة ضد تسرب أي فيروس لمواطنيها، لافتًا إلى أن سلطات الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، مؤكدًا أنه بالدعم الطبي من وزارة الصحة تم رفع كفائة المتواجدين في الحجر الصحي في جميع صالات الوصول بالمطارات.وأوضح أن الفحوصات الطبية تجرى على جميع الركاب القادمين من المدن الصينية؛ تحسبًا لوجود أي اصابات أو الاشتباه في الأعراض الجانبية للمرض، مشيرًا إلى أنه يتم فحص درجات الحرارة للركاب وأيضًا مشاكل الجهاز التنفسي التي تعد من أعراض الفيروس القاتل، وفي حال الاشتباه في أي حالة من الحالات بين الركاب القادمين على الرحلات الجوية، يتم على الفور عزل الراكب وتحويله إلى مستشفى الحميات بالعباسية تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، لإجراءات الفحوصات الطبية للتأكد من خلوه من العدوى.في ذات السياق كلف وزير الطيران المسؤلين بالشركة القابضة لمصر للطيران والجهاز الطبي بها بضرورة إجراء الفحص الطبي الإجباري لجميع الركاب وأطقم الركب الطائر للرحلات القادمة من الصين، خاصة أن الشركة الوطنية «مصر للطيران» تنظم رحلتين يوميًا إلى الصين وهي تهبط الرحلة الأولى في مطار مدينتي بكين وهانزو في أيام الأحد والثلاثاء والخميس، ولم يحدث أي تأجيل لرحلات حتى الآن، وذلك وفقًا لجدول تشغيل الشركة الوطنية وتسيير 6 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة جوانزو ولم يتم تعطيل أي رحلة منها حتى الآن ولم تتخذ سلطة الطيران المدني المصري أي إجراءات حول وقف الرحلات إلى الصين؛ نظرًا لبعد المطارات أو نقاط الهبوط عن المدينة التي تم انتشار الفيروس فيها.وبالفعل اتخذت الجهاز الطبي بمصرللطيران عدة تدابير وإجراءات وقائية؛ للحد من انتشار الفيروس من خلال انتقال المسافرين عبر رحلات الطيران، وطالبت الشركة من طاقم الطائر اتباع الإجراءات التي أصدرها الفريق الطبي وتتضمن عدم تناول المأكولات (أسماك- منتجات حيوانية- أى أصناف متوسطة الطهى) عند التواجد في دولة الصين، وفي حالة التواجد على الطائرة توخي الحذر عند التعامل مع حالة مشتبه بها من ركاب الرحلات التالية (جوانزو- بكين- هانزو- هونج كونج) باتخاذ الإجراءات التالية، وضرورة ارتداء كمامة على الفم والأنف.كما تم استخدام مواد للتطهير الممونة على الطائرة (hand gel والصابون)، والاهتمام بنظافة الأيدى وغسلها بصفة مستمرة (كل ساعتين)، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة مثل الأسواق عند الإقامة بدولة الصين، وفي حالة الشعور بارتفاع درجة الحرارة برجاء التوجه لأقرب مستشفى أو مركز طبي للفحص فورًا.أما في حالة وجود أماكن فارغة على الطائرة يتم عزل الحالة المشتبه بها في صف منفصل كلما أمكن، وتزويده بقناع الأنف والفم، وتفريغ عدد2 صف من الركاب، وذلك لمنع انتشار العدوى، وفي حالة امتلاء الطائرة بالركاب يتم توزيع كمامة الفم والأنف للراكب المصاب وجميع الركاب المحيطين به، وتخصيص فرد واحد من أفراد الضيافة كلما أمكن وتزويده بقناع الأنف والفم والقفازات، وذلك للتعامل مع الراكب، وتخصيص دورة مياه خاصة للراكب المشتبه به، وعدم تموين مأكولات غير مطهية (سلطات)، وأن تكون كافة محتويات الوجبات مطهية جيدًا، وقيام أفراد الضيافة الجوية بتوزيع الكروت الصحية على الركاب.كما يتم التنبيه على العاملين بشركة مصرللطيران للخدمات الأرضية بضرورة استخدام مهمات الوقاية الشخصية عند ملامسة الطائرة مع ضرورة تغيير جميع غطاءات مساند الرأس والمقاعد والوسادات والبطاطين مع متابعة غسيل سلالم الطائرات يوميًا.