الأردن: الحل القائم على أساس الدولتين هو المسار الوحيد للسلام

قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط.أضاف الصفدي، في بيان صدر اليوم، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة السلام التي اقترحتها إدارته "الأردن يدعم كل جهد حقيقي يستهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب".ودعا وزير خارجية الأردن إلى إجراء مفاوضات جادة ومباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي بما في ذلك حماية مصالح الأردن وحذر من "التبعات الخطيرة لأي إجراءات أحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض".