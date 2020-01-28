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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بعد صفقة القرن: توقعات بقبول اليسار الإسرائيلي للخطة .. ورفض اليمين

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:36 م
ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
سارة شريف
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بعد إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصفقة القرن، والإعلان عن خطوطها العريضة، التي تتضمن أن القدس ستكون عاصمة موحدة لإسرائيل، مع تطبيق سيادة إسرائيل علي المناطق، و إقامة لجنة مشتركة (أمريكية إسرائيلية) لتحدد الإطار والتفاصيل، والعمل من أجل إقامةً مناطق للدولة الفلسطينية عندما تكون الظروف ملاءمة.
كما أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يتم إقتلاع فلسطينين ولا إسرائيليين من أماكنهم، وأن خطته ستمنح الفلسطينيين عاصمة في القدس الشرقية حيث ستقوم واشنطن بافتتاح سفارة فيها.
فضلاً عن تخصيص منحة بقيمة 50 مليار دولار منحة لإقامة دولة فلسطينية، مع تفاهمات بين الأردن وإسرائيل لتثبيت الوضع القائم في الحرم.
بعد نشر المحاور العريضة لصفقة القرن، هناك توقعات بأن اليمين الإسرائيلي سيكون له مواقف تعارض الخطة، فتيار اليمين الاستيطاني سيعارض الخطة لأنها تتطلع إلى الحقوق الوطنية والقومية للفلسطينيين فيما يخص وجودهم في المناطق، ومن المتوقع أن يكون هناك اختلافات حول فكرة الحدود الفلسطينية، ومن المتوقع حدوث انشقاقات بين اليمين حول الخطة.
أما اليسار الإٍسرائيلي فرغم أن الخطة لاترضي الفلسطينين بشكل كامل، وينقصها بعد المطالب الرئيسية لليسار، إلا أنه من المتوقع أن يقبلها الإسرائيلي باعتبارها أساس جيد للتفاوض.
أما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فهو سيدعم الخطة، لأنها تمنحه فترة 4 سنوات ، وهي بالنسبة له إنجاز بلا ثمن، فهو اليوم واشنطن وغداً في موسكو، يجري لقاءات هامة مع رؤوساء القوى العظمي قبل الانتخابات، وهو ما يساعد في دعمه.

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