ضبط صاحب سوبر ماركت يتحرش بطفل في الزيتون

شهدت منطقة الزيتون في القاهرة واقعة مأساوية بعدما تعرض طفل لم يتعد العشر سنوات لمحاولة الاغتصاب على يد جارهم صاحب سوبر ماركت عن طريق ملامسة أجزاء حساسة من جسده.بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ من أحد الأشخاص بقيام صاحب سوبر ماركت بالاعتداء على نجله البالغ من العمر 10 سنوات بالتحرش وملامسة أجزاء حساسة بجسده، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين قيام «صالح.م.ص»، 39 سنة، صاحب سوبر ماركت بالتعدي على الطفل بملامسة أجزاء حساسة من جسده ومحاولة اغتصابه.وعندما شاهد بكاء الطفل قرر أن يتركه، وأخبر الطفل والده الذي توجه إلى المتهم وعندما عاتبه بما أخبره نجله نشبت بينهما مشاجرة استل خلالها المتهم سلاحا أبيض "كتر" بالاعتداء على والد الطفل وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة.وبالعرض على النيابة أدلى والد الطفل باعترافات تفصيلية، قائلًا: رأيت ابني يبكى وبسؤاله عن السبب أخبرني بما حدث.تابع "عندما توجهت لمعاتبته اعتدى على بالشتائم، ونشبت بيننا مشاجرة استل فيها سلاحا أبيض، وتدخل الأهالي لفض المشاجرة، وتوجهت إلى القسم لتحرير محضر.وخشية من افتضاح أمره أمام أهالي المنطقة، قام بتفريغ الكاميرات داخل المحل وحذف مقطع الفيديو لحظة التعدي على الطفل، وأمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وتحرر محضر رقم 360 لسنة 2020.