طارق الشناوي: الفئران أكلت تراث ماسبيرو وجزء كبير سرق

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن ما يعرض من تراث التليفزيون المصري لا يمثل إلا 10% من كنوز ماسبيرو.وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة تليفزيونية، مساء الثلاثاء، أن 90% من تراث ماسبيرو ضاع بسبب الفساد والسرقة والإهمال والفئران، وهذه المشكلة ليس لها حل.وأشار الناقد الفني إلى أنه يتمنى أن يكون تراث مصر السينمائي والتلفزيوني مسروقًا، متابعًا: "اللي اتسرق نحمد ربنا إنه اتسرق، لأن لو ما تسرقش كان زمان الفئران أكلته، ومكناش هنقدر نحصل عليه".