طارق الشناوي: الفئران أكلت تراث ماسبيرو وجزء كبير سرق
الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:24 م
رباب الأهوانيطباعة
قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن ما يعرض من تراث التليفزيون المصري لا يمثل إلا 10% من كنوز ماسبيرو.
وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة تليفزيونية، مساء الثلاثاء، أن 90% من تراث ماسبيرو ضاع بسبب الفساد والسرقة والإهمال والفئران، وهذه المشكلة ليس لها حل.
وأشار الناقد الفني إلى أنه يتمنى أن يكون تراث مصر السينمائي والتلفزيوني مسروقًا، متابعًا: "اللي اتسرق نحمد ربنا إنه اتسرق، لأن لو ما تسرقش كان زمان الفئران أكلته، ومكناش هنقدر نحصل عليه".
وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة تليفزيونية، مساء الثلاثاء، أن 90% من تراث ماسبيرو ضاع بسبب الفساد والسرقة والإهمال والفئران، وهذه المشكلة ليس لها حل.
وأشار الناقد الفني إلى أنه يتمنى أن يكون تراث مصر السينمائي والتلفزيوني مسروقًا، متابعًا: "اللي اتسرق نحمد ربنا إنه اتسرق، لأن لو ما تسرقش كان زمان الفئران أكلته، ومكناش هنقدر نحصل عليه".