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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الملا: 10 مليارات دولار استثمارات بترولية جديدة خلال 2020

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:19 م
وزير البترول
وزير البترول
سيد ابراهيم
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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تستهدف خلال العام الجارى 2020 استثمارات أجنبيه مباشرة في قطاع البحث والاستكشاف وانتاج النفط، وذلك تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا.

أضاف طارق الملا، في تصريحات متلفزة، أنه من المتوقع أن تتوزع هذه الاستثمارات مناصفة بين النفط والغاز في 2020 وليس مثل عام 2019 حيث كانت نسبة استثمارات القطاع بواقع الثلثين للغاز والثلث للنفط.

يشار إلى أن وزير البترول، وقع اليوم اتفاقيتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقة البحر المتوسط مع شركتي إيجاس واكسون موبيل.

ويبلغ الحد الأدنى لاستثمارات الاتفاقيتين 332 مليون دولار ومنح توقيع نحو 17 مليون دولار لحفر 7 آبار، وفقًا لبيان صحفي من وزارة البترول اليوم.

وتتضمن الاتفاقية الأولى منطقة شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 220 مليون دولار ومنحة توقيع 10 ملايين دولار لحفر 4 آبار.

فيما تشمل الاتفاقية الثانية منطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 112 مليون دولار ومنحة توقيع 7 ملايين دولار لحفر 3 آبار.

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