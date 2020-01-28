ارتفاع عدد ضحايا فيضانات البرازيل إلى 50 قتيلًا

قال بيان لفرق الإنقاذ، الثلاثاء، إن عدد المتوفين في الفيضانات التي شهدتها ولاية مينا جيراي بالبرازيل الأسبوع الماضي ارتفع إلى خمسين في حين أصيب 65 وما زال شخصان في عداد المفقودين.وأشارت أحدث التقديرات إلى أن 13 شخصا لقوا حتفهم في بيلو هوريزونتي عاصمة الولاية وحدها.وقالت فرق الإنقاذ إن نحو 28 ألف شخص نزحوا عن ديارهم أو تم إجلاؤهم منها.وتعد مينا جيراي أكثر الأماكن تضررا من الفيضانات على مدار 24 ساعة منذ بدء تسجيل الأحوال الجوية في البلاد قبل 110 سنوات، حيث تراكمت مياه الأمطار بارتفاع 172 مليمترا بين يومي الخميس والجمعةبحسب هيئة الأرصاد الجوية الحكومية (إنميت).