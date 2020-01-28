النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا في تعذيب فتاة بدار أيتام بالشرقية

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة تعذيب فتاة بإحدى دور الأيتام بمدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، مع إعلان نتائج التحقيقات فور انتهائها على الرأي العام.يأتي ذلك في ضوء ما رصدته إدارة الإعلام بالنيابة الإدارية، وما تم تداوله من مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ، اليوم الثلاثاء، والذي تضمن تعدي إحدى مشرفات دار نهر الحياة بالعاشر من رمضان على إحدى فتيات الدار بالضرب المبرح باستخدام عصا.وتبين من الفحص المبدئي أن من ظهرت في مقطع الفيديو هي رئيس مجلس إدارة الدار المجمد عضويتها من قبل وزارة التضامن، وأثير عدد من الشبهات حول تكرار مثل تلك الواقعة من المذكورة على عدد من فتيات الدار.