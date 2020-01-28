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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فرقة «الإخوة أبوشعر» تغرد من مكتبة الإسكندرية.. السبت

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد مجدي
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تستضيف مكتبة الإسكندرية، فرقة الإخوة أبوشعر السورية للإنشاد الديني، بأمسية عذبة من الابتهالات والأناشيد والقصائد الدينية، وذلك يوم السبت المقبل في تمام السابعة مساء بالمسرح الكبير.

وتتكون فرقة الإخوة أبوشعر، من عشرة أعضاء، ستة منهم إخوة من عائلة "أبوشعر"، والدهم الشيخ موفق أحمد إسماعيل أبوشعر الحسيني الرفاعي، الذي كان منشدًا لبعض العلماء الكبار في دمشق وكان عالمًا بالأنغام.

وتعتمد ابتهالاتهم وأناشيدهم على مقامات الموسيقى العربية ومزجها بالمقامات العالمية، ومن المقرر أن تقدم الفرقة، عددًا متنوعا من الأناشيد والقصائد الدينية وأيضًا الابتهالات التي عرفت واشتهرت بها والتي تمثل مزيجًا صوفيًا من المدائح والأذكار الصوفية.

تأسست الفرقة عام 1983م، وتجمع أربعة منهم مكونين فرقة لبراعم تمدح النبي محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم، وسميت باسم الصحابي أبوأيوب الأنصاري نسبة للمسجد الذي قد تخرجوا منه في منطقة الزاهرة في دمشق، وكان أصغرهم حينها بهاء الدين أبوشعر، وكان عمره 11 عاما عندما حضر أول حفلة رسمية للفرقة، وبعد سنوات التحق بهم أنس أبوشعر وعرف بـ"ضارب الإيقاع" منذ الصغر، وكان لأصغرهم "عبدالرحمن أبوشعر" فرقة خاصة به تسمى "براعم الإيمان" وبدأ بالإنشاد وعمره 6 سنوات، وبعد أعوام قليلة انضم إلى إخوته لتجمع الفرقة الإخوة الستة.

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