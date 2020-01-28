المؤبد لعاطلين اختطفا فتاة واغتصباها في طالبية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، عاطلين بالسجن المؤبد، لإدانتهما بخطف فتاة والتعدي عليها ومواقعتها جنسيا تحت تهديد السلاح وبغير رضاها، بمنطقة الطالبية، سبتمبر العام الماضي، وصدر الحكم حضوريًا بحق متهم وغيابيًا بحق الثاني.كشفت التحقيقات والتحريات أن المتهمين "خالد.ع" و"محمود.س"، خطفا المجني عليها بمنطقة الطالبية، بعدما استوقفاها بالشارع، وأشهر الأول سلاحا أبيض في وجهها، واقتاداها إلى أحد الأماكن، وتعديا عليها جنسيًا بعدما فشلت في مقاومتهما، وواقعاها بغير رضاها مستبيحين حرمة جسدها وشرفها، وأكدت التحقيقات أن المتهمين عذّبا المجني عليها بأن تعديا عليها بالضرب محدثين الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.وتمكنت قوات الشرطة من القبض على المتهم الأول، الذي اعترف بارتكاب الجريمة وأحيل للنيابة العامة التي باشرت معه التحقيقات، ثم قررت إحالتهما للمحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.