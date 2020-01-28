«دفتر أحوال» الثلاثاء: أبرز ضبطيات المباحث وقرارات النيابة

تستعرض «الدستور» نشرة «دفتر أحوال» الخاصة بعدد من قرارات النيابة وضبطيات رجال المباحث خلال اليوم، ومن أبرز تلك القرارات:المؤبد لقاتل زوجته لخلافات أسرية في سوهاجأمرت محكمة جنايات سوهاج،اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ف.ح." عامل ويقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بالسجن المؤبد لإدانته بقتل زوجته، بسبب الخلافات الأسرية دائرة مركز شرطة البلينا جنوب المحافظة.صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح أحمد محمد وعضوية المستشارين خالد مصطفي عمر وحاتم عبدالحكم محمود، بأمانة سر عصام حسانين.تعود أحداث الواقعة لعام 2018م، عندما تلقى مأمور مركز شرطة البلينا بلاغا بمقتل ربة منزل علي يد زوجها دائرة المركز، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، جري ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة بسبب الخلافات الأسرية بينهما.حرر محضرًا بالواقعة، وتم عرضه علي النيابة العامة التي أحالت المتهم محبوسًا إلي محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد والتي أصدرت حكمها السابق.تحقيقات موسعة حول العثور على جثة مسنة بالمعصرةفتحت نيابة المعصرة تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة مسنة متوفاة داخل شقتها، كما استمعت إلي أقوال الجيران، الذين أكدوا أنها كانت تعيش بمفردها وليس لديها أولاد.وأكد الأهالي، أنه قبل وفاتها بأسبوع لاحظوا غيابها ولم تظهر كالمعتاد ويوم الوفاة لاحظوا انبعاث رائحة كريهة من داخل شقتها وبالطرق على باب لم يستجب أحد فكسروا الباب وأسرعوا للداخل فوجودها متوفاة داخل غرفة نومها ومسجاة على الأرض.وطالبت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة المتوفاة وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة؛ للوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.وكشفت مناظر النيابة للجثة أنها لسيدة ستينية العمر متوفاة ولا يوجد آثار كدمات على الجسم وبكامل ملابسها.البداية عندما تلقي العميد مجدي خلف مأمور قسم المعصرة بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة تخرج من شقة بشارع ترعة الخشاب، وعلى الفور انتقل الرائد كريم عبدالعاطي معاون المباحث والقوة المرافقة، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة بالعقد السادس من العمر مسجاة على الأرض وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها للوقوف على ملابسات وتفاصيل الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.10 سنوات لعاطل شرع في قتل تاجر بالزاوية الحمراءقضت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد١٠ سنوات؛ لشروعه في قتل تاجر بسرقة سيارته في الزاوية الحمراء.تعود أحداث الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء أن عاطلا، شرع في قتل المجني عليه "رفعت.ط"، تاجر لسرقة سيارته.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "سيد. ط" عاطل٤٧سنة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحيازته سلاح ناري وبمواجهته بالتحريات، وما جاء بأقوال المجنى عليه اعترف ارتكاب الواقعة بسؤال المجني عليه اتهمه بسرقته بالإكراه وإصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.دفن شاب لقي مصرعه في انقلاب سيارة بطريق المريوطيةأمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة بدفن جثة شاب لقي مصرعه، عقب إصابته في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المريوطية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.كانت سيارة ميكروباص انقلبت بطريق المريوطية بالجيزة، مساء أمس الاثنين، مما أسفر عن إصابة عدد من الركاب، بسبب اختلال عجلة القيادة من يد السائق، وأسفر الحادث عن إصابة عدد من الركاب، ليفارق أحدهم الحياة، متأثرا بإصابته.