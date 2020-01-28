نتنياهو: الخطة الأمريكية مسار واقعي لتحقيق السلام







ونوه ترامب بأن خطته للسلام تتكون من 80 صفحة، قائلا إن الشعب الفلسطيني يستحق فرصة لتحسين مستقبله فإنه يستحق حياة أفضل.



وتابع ترامب: "نحن أمام خطوة كبيرة للسلام"، لافتا إلى أن صياغة سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين مهمة صعبة ومعقدة.



من جانبه، يعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، اجتماعا طارئا برام الله، في هذه الأثناء، بحضور قيادات حركة فتح الفلسطينية، وكذلك حضور قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في خطوة نادرة، لمناقشة التداعيات بشأن الإعلان الأمريكي.



وانطلقت مظاهرات فلسطينية حاشدة، اليوم، في مدن الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر، للتعبير عن الرفض الشعبي الكامل لخطة السلام الأمريكية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، في كلمة له من البيت الأبيض ضمن الإعلان عن خطة السلام بين فلسطين ودولة الاحتلال، رسميًا الشق السياسي لخطة السلام الأمريكية.وأشار إلى أن نتنياهو، وبيني جانتس رئيس حزب أزرق أبيض، يدعمان سياسته.