انتحار ربة منزل بـ«الحبة القاتلة» فى المنوفية

استقبلت مستشفى شبين الكوم التعليمي، التابعة لمحافظة المنوفية، ربة منزل مصابة بهبوط حاد بالدورة الدموية أدى إلى الوفاة جراء تناولها حبة حفظ الغلال السامة، المعروفة إعلاميًا بالحبة القاتلة بسب سوء حالتها النفسية.تلقى اللواء محمد أباظة، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز بركة السبع يفيد بوفاة «ر.ح.أ»،30 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية شنتنا الحجر، التابعة لمركز بركة السبع، بسب هبوط حاد في الدورة الدموية إثر تناولها حبة لحفظ الغلال.وبسؤال «ح.ح.أ» موظفة بمجلس المدينة، مقيمة بشنتنا، شقيقة المتوفاة أفادت بأن شقيقتها اشتكت من أعباء وقيء شديد وأثناء نقلها صرحت بأنها تناولت حبة لحفظ الغلال لسوء حالتها النفسية.تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم «5533» إداري بركة السبع، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.