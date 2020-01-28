«المحافظين» يطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال التشجير

قال شعبان خليفة رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن مشاكل عمال التشجير هي تدنى الأجور، وانقطاع الرواتب عن بعض العمال، بسبب عدم تعيينهم، ووجود صفة رسمية لعملهم، وبالتالي يمكن تسريحهم في أي وقت.وطالب رئيس لجنة العمال بالحزب، بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال التشجير، إضافة إلى ضرورة تعيينهم بشرط إيجاد عمل حقيقي لهم، حتى لا يتم التمييز بين العاملين في الدولة.وأضاف "خليفة": «أزمة عمال التشجير متراكمة منذ أكثر من 30 سنة بسبب التوظيف العشوائي الذي تم آنذاك، الأمر الذي أدى إلى وصول عددهم إلى أكثر من 8 آلاف عامل معرضين لفصلهم من العمل بشكل يومي».وأشار إلى أن رواتبهم تتراوح من بين 800 جنيه وحتى 1200 جنيه، وبالتالي لم يصلوا إلى الحد الأدنى من الأجور التي قررها رئيس الجمهورية، مضيفًا أنهم يعملون بعقود مؤقتة.وتابع: «وضع عمال التشجير مخالف لنص المادة (53) من الدستور؛ بسبب التمييز بينهم وبين باقي العاملين في الدولة».