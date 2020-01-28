الخميس.. الإذاعية هبة سعد الدين توقع كتابها "الثقافة السينمائية في تليفزيون مصر"

تقيم الهيئة العامة للكتاب في جناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حفل توقيع كتاب "الثقافة السينائية في تليفزيون مصر" للإذاعية الدكتورة هبة سعد الدين المذيعة بإذاعة الشرق الأوسط، فى الواحدة والنصف من ظهر الخميس الخميس المقبل.كتاب "الثقافة السينائية في تليفزيون مصر"، هو أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب، وفيه تلقي الإذاعية الدكتورة هبة سعد الدين الضوء على أحد كنوز ماسبيرو الثقافية، وهو دوره الكبير في نشر الثقافة السينمائية والوعي السينمائي بين ملايين المصريين،، ليس فقط من خلال عرض أحدث الأفلام المصرية والعالمية، بل وعن طريق مناقشة هذه الأفلام وتحليلها بواسطة كبار المخرجين والكتاب والنقاد في برامج سينمائية همة.وتكشف المؤلفة أن هذه البرامج كنز كبير لكنه مهدد بالضياع، بسبب الإهمال أو سوء التقدير، فقد ضاعت العديد من هذه البرامج أو تم مسحها بسبب عدم وجود ميزانية لشراء أشرطة فيديو تكفي لنسخ حلقات هذه البرامج (!!) وتتساءل لماذا لا يتم النسخ الآن عن طريق الوسائط الرقمية الأرخص تكلفة، ولماذا لا يكون هناك مشروع لإنشاء أرشيف لسيل البرامج والمواد التي تعني بالثقافة السينمائية التي أنتجها ماسبيرو على مدى نصف قرن؟ وكيف يمكن تنمية هذا الأرشيف عن طريق تبادل المواد والبرامج مع التليفزيونات العربية.