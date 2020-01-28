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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

أول تعليق من «نتنياهو» على خطة ترامب للسلام

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:51 م
نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
سارة الشلقاني
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وجه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لطرحه خطة السلام، قائلًا: "إنها تحقق توازنًا.. ومستعدوم للتفاوض مع الفلسطينيين".

وأضاف نتنياهو أن ترامب يعترف بأن لإسرائيل الحق في فرض السيادة في غور الأردن ومناطق أخرى، حيث تستطيع الدفاع عن نفسها بنفسها.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، في كلمة له من البيت الأبيض ضمن الإعلان عن خطة السلام بين فلسطين ودولة الاحتلال، رسميًا الشق السياسي لخطة السلام الأمريكية.

وأشار إلى أن نتنياهو، وبيني جانتس رئيس حزب أزرق أبيض، يدعمان سياسته.

ونوه ترامب بأن خطته للسلام تتكون من 80 صفحة، قائلًا إن الشعب الفلسطيني يستحق فرصة لتحسين مستقبله فإنه يستحق حياة أفضل.

وتابع ترامب: "نحن أمام خطوة كبيرة للسلام"، لافتًا إلى أن صياغة سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين مهمة صعبة ومعقدة.

من جانبه، يعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، اجتماعًا طارئًا برام الله، في هذه الأثناء، بحضور قيادات حركة فتح الفلسطينية، وكذلك حضور قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في خطوة نادرة، لمناقشة التداعيات بشأن الإعلان الأمريكي.

وانطلقت مظاهرات فلسطينية حاشدة، اليوم، في مدن الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر، للتعبير عن الرفض الشعبي الكامل لخطة السلام الأمريكية.

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