نشأت الديهي: لو استمع العرب لـ«السادات» لتغير حالنا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدول العربية لو استمعت لكلام الرئيس الراحل أنور السادات، لما كان هذا هو حالنا الآن، وقرأ له الفاتحة على الهواء.وأضاف خلال حلقة برنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر فضائية ten، أنهم قالوا وقتها إن الجولان ستضيع، وتساءل أين الجولان الآن وسوريا ذهبت كلها، والجولان الآن الإسرائيليين يلعبون فيها الكرة.وتابع، لو تمت معاهدة "كامب ديفيد"، كانت الجولان ستعود وكانت ستقام دولة فلسطين، والدولة تغيرت، والسادات الذين قالوا عليه خائن وإلى الآن ما زال بعضهم يصفونه بالخيانة، مشيرًا إلى أن سيناء عادت لنا بالحرب والعرق وأجبرت الإسرائيليين على الجلوس على مائدة المفاوضات معنا.