مصرع شخص وإصابة 12 في حادث جنوب البحر الأحمر

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 12 اخرون إثر انقلاب سيارة ربع نقل مغطاه من الخلف بطريق الكيلو 40 بطريق برنيس الشيخ الشاذلي، جنوب البحر الأحمر.تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا بانقلاب سيارة ربع نقل مغطاة من الخلف "كبوت"، بطريق برنيس الشيخ الشاذلي، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف تجاه موقع الحادث، وتبين أنه أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 12 آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفي جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسي علم، والمستشفي إلى المشرحة، وجارِ تحرير محضر بالواقعة.وأكد مصدر خاص لـ"الدستور" أن السيارة كانت قادمة من محافظ أسوان وان معظم ركابها من عائلة واحدة، لافتًا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين المتوسطة والخفيفة، وجاري إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.وعلي جانب آخر، تفقد اللواء إيهاب فرغلي رئيس مدينة مرسي علم الحالة الصحية للمصابين بمستشفي اليوم الواحد، بعد تعليمات وتوجيه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتوفير الرعاية الطبية اللازمة.