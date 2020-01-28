المرتزقة الموالين لتركيا يحتفلون بأول راتب في طرابلس (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمقاتلين سوريين في العاصمة الليبية طرابلس يحتفلون بتقاضيهم أول راتب لهم بالدولار وبالدينار الليبي.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان أن آلاف المرتزقة السوريين الذي أرسلتهم تركيا إلى العاصمة الليبية طرابلس للانضمام إلى صفوف قوات حكومة الوفاق سيتقاضون رواتب تصل إلى 2000 دولار شهريا لكل مقاتل، حسبما أفادت قناة "مداد نيوز" السعودية .

وخصص رئيس حكومة الوفاق فائز السراج مبلغ مليار دينار ليبي من ميزانية الدولة الليبية لعام 2020 للمجهود الحربي في طرابلس ما يعني استمرار ضخ الأموال على الميليشيات والمرتزقة وجلب أسلحة وذخائر من تركيا بمبالغ ضخمة.



