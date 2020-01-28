ريهام حجاج تبدأ تصوير أولى مشاهدها في «لما كنا صغيرين»

بدأت الفنانة ريهام حجاج، اليوم، تصوير أولى مشاهد مسلسل «لما كنا صغيرين» بفيلا في منطقة الشيخ زايد.المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي، وتم التعاقد حتى الآن مع نسرين أمين وكريم قاسم ونبيل عيسى ومحمود حجازي ومحمود حميدة الذي يعود للدراما بعد فترة غياب كبيرة.وبعد التعاقد مع حميدة، أحد أهم المفاجآت في دراما رمضان، جاري اختيار بطل العمل، حيث من المنتظر تحديده خلال أيام قليلة، خاصة وأن العمل من المنتظر تصويره بعد فترة وجيزة بإيطاليا واليونان.«ريهام حجاج» كانت آخر أعمالها مسلسل «قسمتي ونصيبي» تأليف عمرو محمود ياسين والذي حاز على إشادات النقاد والجماهير في وقت واحد، وحقق وقت عرضه بأجزاءه الثلاثة أعلى نسبة مشاهدة.