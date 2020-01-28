ترامب: «خطة السلام» تمنح فلسطين عاصمة فى القدس الشرقية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن خطة السلام الأمريكية تمنح الفلسطينين دولة متصلة جغرافيًا، مشيرًا إلى أنها تنص على منح الفلسطينيين عاصمة في القدس الشرقية، وستفتتح فيها الولايات المتحدة سفارة لها.وأكد ترامب في كلمة له من البيت الأبيض ضمن الإعلان عن خطة السلام بين فلسطين ودولة الاحتلال، أنه بعث برسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، يبلغه فيها بأنه إذا اختار السلام فإن واشنطن مستعدة للعودة إلى التفاوض.وأشار إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، وبيني جانتس رئيس حزب أزرق أبيض، يدعمان سياسته.ونوه ترامب بأن خطته للسلام تتكون من 80 صفحة، قائلًا إن الشعب الفلسطيني يستحق فرصة لتحسين مستقبله فإنه يستحق حياة أفضل.وتابع ترامب: "نحن أمام خطوة كبيرة للسلام"، لافتًا إلى أن صياغة سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين مهمة صعبة ومعقدة.من جانبه، يعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، اجتماعًا طارئًا برام الله، في هذه الأثناء، بحضور قيادات حركة فتح الفلسطينية، وكذلك حضور قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في خطوة نادرة، لمناقشة التداعيات بشأن الإعلان الأمريكي.وانطلقت مظاهرات فلسطينية حاشدة، اليوم، في مدن الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر، للتعبير عن الرفض الشعبي الكامل لخطة السلام الأمريكية.