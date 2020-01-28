ترامب: يجب خفض أسعار الفائدة لسداد ديون أمريكا

جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، دعوته لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض أسعار الفائدة، قائلًا: إن ذلك سيتيح للولايات المتحدة سداد الديون.وغرّد ترامب، مساء الثلاثاء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغّر «تويتر»: «على الفيدرالي خفض معدل الفائدة لجعلها تنافسية مع نظيرتها في الدول الأخرى التي تدفع معدلات فائدة منخفضة أكثر مما ندفع بشكل كبير؛ حتى نتمكن من التركيز على سداد وإعادة تمويل الديون، حيث لا يوجد ارتفاع في معدل التضخم لذلك فهذا هو الوقت المناسب».