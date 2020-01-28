رئيس الوزراء يكرم وزير الصناعة السابق

أهدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، درع تكريم للمهندس عمرو نصّار، وزير التجارة والصناعة السابق، بحضور نيفين جامع، الوزيرة الحالية.جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء بهما حيث وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للمهندس عمرو نصّار، على الفترة التي تولى فيها المسئولية، وعلى الجهود المبذولة منه، متمنيًا له التوفيق في خطواته المقبلة.من جانبه توجّه المهندس عمرو نصّار، بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، على هذه اللفتة الكريمة، مشيرًا إلى أنه على تنسيق تام مع وزيرة التجارة والصناعة الحالية، وأنه على استعداد لتقديم الرأي والمشورة بشأن أي ملف من ملفات عمل الوزارة.