مراد مكرم يزور مستشفى الثدي التابع للمعهد القومي للأورام 777 (صور)

زار الفنان مراد مكرم، مستشفى الثدي التابع للمعهد القومي للأورام 777.وأجرى مراد مكرم، جولة تفقدية داخل المستشفى بصحبة الدكتور عماد شاش مدير المستشفى، مشيدا بمستوى الخدمة الطبية المقدمة والتعامل الإنساني الراقي من قبل الأطباء وفريق التمريض.وذكر أن المستشفى نموذج إيجابي للمستشفيات الحكومية يتمنى تعميمه، وأنها لا تقل في المستوى عن بعض المستشفيات الخاصة، معربا عن سعادته بوجود هذا الصرح الطبي القومي الكبير، داعيا كل محبي الخير لدعم المعهد الذي يقدم خدمة العلاج مجانا لكل الأعمار في جميع المحافظات.