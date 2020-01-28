وزيرة التضامن تطلق برنامج «فرصة» في المنيا

أطلقت اليوم نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج "فرصة"، بمحافظة المنيا، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وعاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة، في ختام زيارتها لمحافظة المنيا.وقالت "القباج"، إن المجتمع المدني هو أساس التنمية التي لن تقوم إلا بالبشر وإيجاد آليات عمل مرنة، مضيفة أن محافظة المنيا شهدت تواجد كبيرًا لكثير من الشركاء لكن عوائد التنمية مازالت ضعيفة ونحتاج لتعظيم عوائد التنمية، موضحة أن توجهات وزارة التضامن الاجتماعي تقوم على توفير العدالة الاجتماعية وتعظيم الموارد المتاحة.وقالت، إن الحماية الاجتماعية هي حزمة متكاملة من الخدمات التي يتم تنفيذها بالشكل الأمثل كي تليق بالمواطن المصري وبرنامج فرصة إحدى أذرع الحماية التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي.وأكد الدكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي أن تدشين البرنامج بالمنيا يأتي من منطلق اقتصادي تنموي يعمل على إتاحة العديد من الفرص لمن هم في سن العمل في المحافظة سواء في الشركات أو المصانع أو إنشاء مشروعات في ظل ما تنفرد به المنيا من موارد بيئية صناعية وزراعية متميزة، مضيفًا أن البرنامج يستهدف ٤٢٧ ألف مستفيد من برامج الدعم النقدي.وأضاف الشبراوي، أن دور برنامج فرصة هو إنشاء مشروعات تنموية مستدامة من خلال الإعداد لجلسات تعديل سلوك لإعلاء قيمة العمل وجلسات شمول مالي وتأصيل نظام سلاسل القيمة.