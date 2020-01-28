مخرجة «قاهرة نجيب محفوظ»: التحضير للفيلم استغرق وقتًا طويلًا

قالت أميرة الفقي، مخرجة فيلم "قاهرة نجيب محفوظ"، إن ضياع أصل الفيلم سبب لها الكثير من الصعوبات منها الحصول على المادة الأرشيفية مرة أخرى، بالإضافة إلى التصوير أكثر من مرة.وأضافت أميرة الفقي، خلال الندوة التي أقيمت على هامش معرض الكتاب تحت عنوان "فلسفة المكان في أدب الكاتب"، بحضور الكاتب ياقوت الديب، أن عمليات التحضير للفيلم شهد وقتا طويلا بسبب القراءة في الشخصية والانغماس في التفاصيل، لافتة إلى أن كتابته كان بها أكثرة من فكرة لأن شخصية مثل الكاتب نجيب محفوظ يحتاج إلى أفلام.وأوضحت أن اختيار شخصية نجيب محفوظ، سببه أنه استطاع الوصول إلى العالمية بدون استخدام التكنولوجيا.